Жителя Орловской области на 20 тысяч оштрафовали за призыв к митингу

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орловской области 37 человек привлекли к ответственности за призывы к несанкционированным митингам. В качестве наказания - штрафы, аресты и обязательные работы .

Так, 48-летнего жителя Ливенского района на 20 тысяч рублей оштрафовал суд за размещение в соцсети призыва к участию в несанкционированном митинге.

- Своими действиями данное лицо совершило административное правонарушение экстремисткой направленности, предусмотренное ч.2 ст. 20.2 КоАП РФ. Решением судьи гражданин привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

А в Урицком районе 19-летнего молодого человека за репост подобной записи в соцсетях, содержащей информацию о месте и времени сбора участников несанкционированного публичного мероприятия, привлекли к административному аресту.