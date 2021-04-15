В Орловской области продолжается акция «Сад Памяти» Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается стартовавшая в 2020 году патриотическая акция «Сад Памяти». На этот пополнился лесной фонд урочища Коротышское в Ливенском районе.

Возле памятника лесным культурам имени участника Великой Отечественной войны Николая Бурцева на площади 0,2 га высадили 200 молодых сосен.

23 апреля эстафету акции примет Урицкий район. Здесь лесники высадят сосны у поселка Сеножатное на площади 0,6 га.

- Всего в рамках акции «Сад Памяти» запланирована 61 точка высадки деревьев, пять из них – на землях лесного фонда Урицкого, Болховского, Залегощенского, Мценского и Ливенского районов, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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