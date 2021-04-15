В мае на водоемах Орла и области начнется навигация

Навигация на водоемах начнется в мае Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области с мая начнется навигация на водоемах. Маломерным судам будет разрешено выходить на воду.

Продлится навигация до 1 ноября. Исключение составляют спасательные и ведомственные суды, им разрешено плавание и за временными рамками сезона навигации.

- Также маломерным судам до 10 июня запрещается плавание в местах нереста рыбы на водных объектах области, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В 2021 году изменились правила эксплуатации судов. С перечнем правил для владельцев катеров и лодок, а также с изменениями можно ознакомиться здесь.