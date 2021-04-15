В Орле судебного пристава будут судить за получение взятки

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

В Орле под суд пойдет бывшая сотрудница службы судебных приставов. Женщину обвиняют в получении взятки.

Об этом сообщает Следственный комитет, расследовавший уголовное дело о коррупции. Уголовное дело на сотрудницу пристава-исполнителя Северного отдела судебных приставов завели из-за получения взятки в 12 тысяч рублей.

- Следствием установлено, что обвиняемая лично получила от жительницы города Орла взятку в общей сумме двенадцать тысяч рублей за совершение действий в ее пользу, связанных с осуществлением исполнительных действий по находящемуся у нее производству и ускорение данных действий в рамках этого производства, - гласит сообщение на официальном сайте Уравления СКР по Орловской области.

Прокурор утвердил обвинение по делу, оно направлено в суд. Уголовным кодексом предусмотрено наказание за получение должностным лицом взятки вплоть до лишения свободы на несколько лет.