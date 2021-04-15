В Орловской области на пепелище от сгоревшей травы обнаружено тело пенсионерки

За сутки у орловских пожарных было почти 200 вызовов Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области пожарные обнаружили тело погибшей пенсионерки во время тушения полыхающей травы. Трагическое ЧП случилось в Залегощенском районе.

Сухостой полыхал в деревне Подмаслово, сигнал о происшествии в пожарную службу поступил в восьмом часу вечера 14 апреля. Когда спасатели прибыли на место происшествия трава горела на площади в 2 гектара. Пришлось отбивать от огня находящиеся рядом постройки.

- Во время тушения недалеко от жилого дома было обнаружено тело женщины 1938 года рождения. Обстоятельства произошедшего выясняются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

За прошлые сутки сотрудники МЧС почти двести раз выезжали по вызовам о пожарах, в 90% случаев горит сухая растительность. В чрезвычайном ведомстве орловцам в который раз напоминают: поджог сухостоя опасен. Нарушителей ждут штрафы, а в случае если есть пострадавшие, то и уголовная ответственность.