Председателем комиссии по этике в горсовете Орла стал Владимир Букалов

Комиссию по этике в Орловском городском совете возглавил депутат Владимир Букалов. Всего в ее состав вошли пять человек.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. Решение было принято 13 апреля, депутат Букалов сменил на должности Николая Паршикова. Заместителем Букалова стал Александр Щербин, также членами комиссии стали Николай Паршиков, Константин Клепов и Ангелина Мотякина.

Первое заседание комиссии запланировано на следующую неделю, 20 апреля. Вероятно, что во время заседания депутаты рассмотрят поведение народных избранников на последнем заседании горсовета. Тогда оно чуть обернулось скандалом и потасовкой.