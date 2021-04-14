В сгоревшем доме в орловской глубинке обнаружено тело погибшей пенсионерки Фото: Архив "КП"

В Орловской области пожарные обнаружили тело погибшей женщины в сгоревшем доме. ЧП случилось в поселке Шлях Должанского района сегодня,14 апреля.

В службу спасения очевидцы позвонили в первом часу дня. Когда спасатели прибыли на место часть жилого дома горела: огнем оказались охвачены веранда и кровля. Пламя потушили, в обгоревшем доме обнаружили тело пенсионерки 89 лет.

- В результате пожара дом выгорел частично. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.