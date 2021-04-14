В Орле прошло заседание оперштаба по вакцинации. Фото: пресс-служба правительства области

В Орловской области нет проблем с наличием вакцины от коронавируса. В медицинских учреждениях на 14 апреля имеется 14 тысяч доз препарата.

Об этом сегодня шла речь на заседании областного оперштаба по вакцинации, которое провел руководители департамента здравоохранения Иван Залогин.

- В регион поступили 61319 доз комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак», в том числе 3 тысячи доз – это новая партия вакцины, поступившая в область на днях, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Первую прививку от коронавируса сделало 47 тысяч орловцев, полностью привилось больше 32 тысяч человек. Вакцинация продолжается.