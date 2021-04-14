До смерти забивший знакомого ливенец отправится в тюрьму на 9 лет

Фото: СУ СК по Орловской области

В Орловской области в тюрьму отправится 29-летний мужчина, до смерти избивший своего знакомого. С 40-летним товарищем он жестоко расправился в пылу пьяной ссоры.

Посиделка со смертельным исходом протекала в районном центре, городе Ливны, в октябре 2020 года. Тогда обвиняемый гостил в доме у своих знакомых, компания налегала на алкоголь. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт, более молодой участник посиделки сталь бить руками и ногами своего оппонента. Шансов выжить он знакомому не оставил, травмы оказались не совместимыми с жизнью. Скончался мужчина на месте драки.

Уголовное дело расследовал СК.

- Проведен большой объем работы, в том числе допрошено 14 свидетелей, проведены проверки показаний на месте с обвиняемым, свидетелями, очные ставки, судебные экспертизы. В результате, собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу доказательственной базы, - рассказали "КП" в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

В итоге суд счел справедливым наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы. Коротать эти годы ливенец будет в колонии строгого режима.