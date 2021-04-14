Аномальное тепло в Орле пойдет на спад, ожидаются дожди

Тепло отступит, пойдут дожди Фото: Ольга СУПОНЕВА

Аномальное апрельское тепло, царящее в Орле, пойдет на спад. Солнечная погода сменится дождями, которые по прогнозам синоптиков надолго задержатся в регионе.

Как сообщает Росгидрометцентр, в четверг 15 апреля небо над городом пасмурное, небольшой дождь. Температура ночью +9 градусов, днем до +18. Ветер юго-восточный 4 м/c, атмосферное давление 743 мм рт.ст.

В пятницу 16 апреля от +7 до +16 градусов. Вновь облачно, временами дождь. Ветер сменит направление на восточное, скорость 4 м/c. Давление 745 мм рт.ст.

В выходные тенденция к постепенному снижению температуры сохранится. В субботу и воскресенье 17-18 апреля небо над Орлом облачное, небольшой дождь. Температура от +5 ночью до +14...+16 в светлое время суток. Ветер прежнего направления, давление на уровне 747-751 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, на будущей неделе термометры покажут уже +4...+12 градусов.