За месяц стоимость минимальной продуктовой корзины в Орле выросла на 2,4%

За месяц в Орловской области подорожала продуктовая корзина Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области за месяц цены на продукты выросли на 0,6%. Об этом сообщает Орелстат.

Больше других продуктовых товаров выросли в цене овощи. Картошка за март стала дороже на 11%, сейчас ее цена в среднем около 31 рубля за кило, свекла на 18,1% и стоит 45 рублей за килограмм, морковь на 17,9%, средняя ее цена на прилавках порядка 42 рублей также за кило. Выросли в цене за месяц лимоны: на 14,4% и стоят в среднем 118,6 рубля за один килограмм.

В других группах продуктовых товаров динамика такая. Подсолнечное масло подорожало на 1,3% и стоит в среднем около 124 рублей, сахар вырос в цене на 2,4%, средняя стоимость 47,23 за кило, цена на чай поднялась на 4,4%, его можно купить по стоимости около 870 рублей за килограмм (речь идет о черном байховом чае). Больше орловцам придется заплатить за курицу - на 7% или в среднем 153,5 рублей за килограмм, а также за майонез - на 8,6% или 251,1 рубля за кило. В целом выросла стоимость минимального набора продуктов.

- Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по области на конец марта 2021 года составила 4362,78 рубля в расчете на месяц. По сравнению с концом февраля 2021 года она выросла на 2,4%, - сообщает Орелстат.