В Орловской области 100 человек привлекли к ответственности за сжигание травы

В Орловской области каждый день полыхают десятки пожаров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На жителей Орловской области составили 100 протоколов за сжигание сухой травы. Из-за любителей устроить поджог пожарные работают без перерыва.

Только за последние сутки спасателям региона пришлось выехать на тушение пожаров больше 200 раз. Из-за поджогов горят дачи, жилые дома, в Урицком районе оказалась повреждена насосная станция и люди остались без воды. Однако, несмотря на опасность поджогов и штрафы, орловцы продолжают жечь сухостой.

-Составлены 57 протоколов о наложении штрафов на общую сумму 124 тысячи рублей (из них 55 – на граждан на сумму 112 тысяч рублей, по одному на должностное лицо и должностное лицо органов местного самоуправления – по 6 тысяч рублей) и 43 протокола – о предупреждении (на граждан). За сжигание мусора составлен 91 административный материал: 39 протоколов о наложении административных штрафов на общую сумму 82 тысячи рублей и 52 протокола – о предупреждении, - рассказали "КП" в пресс-службе Правительства Орловской области.