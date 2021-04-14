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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 13:11

Коронавирус в Орле на 14 апреля 2021: заболели 55 человек, 3 умерли

Выписан по выздоровлению за сутки 81 пациент
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом среди населения.

Подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом среди населения.

Фото: Архив "КП"

Статистику о распространении коронавируса в регионах России обновил федеральный оперштаб. В Орловской области на 14 апреля 2021 подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом среди населения.

Общее число заболевших за все время пандемии составляет 33 265 человек. В данный момент времени лечится от коронавируса 1979 орловцев.

Выздоровел за прошедший день еще 81 пациент, излечившиеся орловцы с отрицательным тестом на COVID-19 сняты с наблюдения. Всего излечилось 30 760 человек.

Вновь федеральный оперштаб сообщает и о смертельных случаях коронавируса. Умерло еще трое орловцев. Пандемия унесла жизни 526 жителей Орловской области.

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