Коронавирус в Орле на 14 апреля 2021: заболели 55 человек, 3 умерли

Подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом среди населения. Фото: Архив "КП"

Статистику о распространении коронавируса в регионах России обновил федеральный оперштаб. В Орловской области на 14 апреля 2021 подтверждено 55 случаев заражения коронавирусом среди населения.

Общее число заболевших за все время пандемии составляет 33 265 человек. В данный момент времени лечится от коронавируса 1979 орловцев.

Выздоровел за прошедший день еще 81 пациент, излечившиеся орловцы с отрицательным тестом на COVID-19 сняты с наблюдения. Всего излечилось 30 760 человек.

Вновь федеральный оперштаб сообщает и о смертельных случаях коронавируса. Умерло еще трое орловцев. Пандемия унесла жизни 526 жителей Орловской области.