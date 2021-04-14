Президент назначил судей в Орловской области

Указом президента назначены судьи в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области указом президента назначено четверо судей. Сменился заместитель председателя областного суда, а также трое судей в районах региона.

- Заместителем председателя Орловского областного суда стала Марина Угланова, председателем суда в Верховском районе Татьяна Глебова, в Урицком районе суд возглавил Дмитрий Горинов, а судьей в Ливенском районе назначена Елена Башкатова, - сообщает пресс-служба Орловского облсуд.

Первые трое судей займут пост на срок в 6 лет, а судья в Ливенском районе - без ограничения срока полномочий.