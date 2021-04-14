В двух районах Орловской области начался сев яровых культур Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области во всю идут сельхозработы. Аграрии пяти районов уже завершили подкормку озимых масличных культур. Среди первых Дмитровский, Мценский, Корсаковский, Глазуновский и Новодеревеньковский районы.

Подкормка многолетних трав прошла 10 районов региона.

Сейчас идет подготовка почв под сев ранних яровых зерновых, бобовых и однолетних трав (без кукурузы на зерно, гречихи и проса). Здесь работы первыми начали в Шаблыкинском, Кромском, Мценском, Свердловском, Малоархангельском, Ливенском и Колпнянском районах.

- Сев яровых зерновых и бобовых начался в Глазуновском и Малоархангельском районах, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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