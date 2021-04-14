Строительство ФОКа в детском лагере "Ветерок" под Орлом проверят следователи

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области строительство физкультурного комплекса в детском лагере "Ветерок" проверят следователи. Акты приемки работ по возведению ФОКа были подписаны в конце 2020-го года, но по факту комплекс остается недоделанным по сей день.

Ранее в "Ветерок" наведался прокурор области Владислав Малкин вместе с чиновниками обладминистрации и руководством "Орелгосзаказчика", сотрудники которого приняли недоделанную работу. Строился ФОК по национальному проекту. По материалам прокурорской проверки и оперативной работы УФСБ следователи начали собственную проверку, которая вполне может привести к уголовному разбирательству.

- Сотрудниками казенного учреждения «Орловский областной государственный заказчик» по государственным контрактам на проведение работ по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса подписаны документы о приемке в полном объеме работ, в то время, когда обязательства по выполнению отдельных видов работ исполнены не были и до настоящего времени не завершены, что препятствует вводу объекта в эксплуатацию, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следователи дадут оценку действиям и бездействию чиновников, ответственных за строительство комплекса. В настоящее время проверка продолжается.