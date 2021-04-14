Администрация Орла не видит причин запускать дополнительные автобусы на Ливенскую

В Орле прошел утренний рейд по маршруту №25. Фото: пресс-служба администрации города

Утром 13 апреля в Орле прошел рейд по маршруту движения автобуса №25 (Школа №50-Ливенская АЗС) и №421 (Телецентр-Мезенка). С 6.45 до 8.05 часов за тем, соблюдают ли положенный интервал водители, следил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Вадим Ничипоров.

По результатам проверки было установлено, что интервал движения по маршруту №25 составляет 9-12 минут, по 421 маршруту — 14-18 минут.

- Автобусы уезжали наполненными, но не битком. Потребность в запуске дополнительных единиц не установлена. В указанный промежуток времени на линии находилось 9 единиц вместо 10 положенных, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Теперь городские власти планируют проверить режим работы автобусов после 19-20 часов вечера в выходные дни.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39