За сутки 13 апреля в Орловской области произошло 203 пожара. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

За вторник, 13 апреля, на территории Орловской области произошло 203 пожара. Подавляющее большинство из них произошло из-за поджога сухой травы и мусора.

Неконтролируемый пал сухой травы привел к тому, что в эпицентре возгораний оказались дачные дома и хозпостройки. Так, деревянная дача горела в Заводском районе Орла в СНТ Дормашевец, а в Советский район города Орла СНТ Здоровье – хозпостройка.

В Должанском районе в селе Вышнеольшаное огонь от сухой травы перекинулся на нежилой дом. При этом существовала угроза распространения огня на соседские жилые постройки. Общая площадь пожара составила два гектара.

Также дачный дом и хозпостройка горели в деревне Изоткино Мценского района и поселке Технекумовский Глазуновского района.

- По данным центра космического мониторинга на территории Орловской области 13 апреля было зарегистрировано 28 термоточек, 16 днем и 12 ночью. За нарушения правил пожарной безопасности при сжигании мусора, сухой травы, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 до 3000 рублей, должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, юридических лиц от 150000 до 200000 рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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