«Учеником года-2021» в Орловской области стал Даниил Ушаков. Фото: Портал Орловской области

Во вторник, 13 апреля, в областной столице в Центре «Созвездие Орла» прошел финал конкурса «Ученик года - 2021». В этом году школьникам, состязающимся за почетное звание, предстояло обсудить общественно значимые проблемы России с позиции молодежи, продемонстрировать свои знания истории Орловщины и подготовить презентацию.

В финале конкурса участвовали 16 школьников из городов и районов области. По итогам конкурсных испытаний победителем признали Даниила Ушакова, ученика 10 класса гимназии города Ливны.

Второе место занял ученик школы № 26 города Орла Степан Сергеев. Третье место разделили ученица города Мценска школы №1 Екатерина Ермакова и ученица Залегощенской СОШ №1 Виктория Щукина.

- Конкурс «Ученик года» среди учащихся старших классов проводится в регионе девятый год подряд. Его цель – выявление общественно активных, творческих, успешных, креативных обучающихся общеобразовательных организаций, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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