На Васильевской улице Орла «Приора» сбила 82-летнюю женщину

На Васильевской улице Орла 13 апреля 2021 «Приора» сбила 82-летнюю женщину. Фото Госавтоинспекции по Орловской области

Во вторник, 13 апреля, в Заводском районе Орла произошла авария с участием пешехода. 82-летнюю женщину сбила «Лада Приора».

Инцидент произошел на регулируемом перекрестке возле дома №100 по Васильевской улице. В районе восьми часов утра пожилая женщина переходила дорогу, когда на нее вылетела легковушка.

22-летний водитель «Приоры» ехал по Колхозной улице в сторону Васильевской. Избежать столкновения с пешеходом не удалось.

- В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована орловскую областную клиническую больницу, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

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