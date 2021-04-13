Орловская прокуратура проверит жилищные условия сироты

Скриншот с видео ТРК "Истоки"

В Орле прокуратура организовала проверку жилищных условий сироты. Проживать в квадратных метрах, выданных чиновниками, по словам самого оставшегося без родителей орловца невозможно.

Сюжет о сироте опубликовал телеканал "Истоки". В нем говорится, что орловец получил положенное по закону жилье в 45 километрах от родного села Лаврово, где он живет с бабушкой - своим опекуном. Жилье выдала районная администрация в 2015 году, но жить в квартире не вышло, ведь слишком далеко было добираться до учебы и работы. Теперь же отключенная от отопления квартира, по словам героя сюжета, стала непригодная для проживания, в ней течет крыша. А ремонт можно сделать только за свой счет.

- В ходе проверки прокуратурой будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит осуществление контроля за состоянием муниципального жилого помещения, выделенного сироте. Также будет проверено соблюдение законодательства при закупке квартиры, предоставленной молодому человеку, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.