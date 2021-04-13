На улице Кузнецова в Орле поставили остановку

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на улице Кузнецова появился остановочный павильон. Полноценную остановку оборудовали после многократный обращений местных жителей.

Нужда в остановке у орловцев, проживающих в этом районе, появилась после того как изменилась схема движения транспорта на Силикатную улицу. До этого людям приходилось дожидаться общественный транспорт на обочине дороги. В итоге проспонсировали установку павильона и оборудование заездного кармана два предпринимателя, занимающиеся перевозками.

- Работы по оборудованию нового остановочного пункта на улице Кузнецова в районе дома №11 завершены, - сообщили в пресс-службе администрации Орла.