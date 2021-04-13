На Кривцовском мемориале в Орловской области появилась Аллея космонавтов

В Орловской области почти память основоположника мировой космонавтики Юрия Кондратюка. Фото: пресс-служба регионального Правительства

В День космонавтики, 12 апреля на Кривцовском мемориале в Болховском районе появилась аллея. Здесь высадили саженцы 26 елей и 16 туй.

Место для Аллеи космонавтов выбрали не случайно. Именно здесь, на Кривцовских высотах, погиб в конце февраля 1942 года основоположник мировой космонавтики Юрий Кондратюк, ушедший на фронт Великой Отечественной войны добровольцем.

На Кривцовском мемориале появилась Аллея космонавтов. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

Ученый во многом опередил свое время – разработал теорию ракетного движения и оптимальный способ путешествия с Земли на Луну. Также сделал ряд открытий в ветроэнергетике и строительстве.

Памятник Юрию Кондратюку был установлен в 2019 году силами поисковиков и общественных организаций. Теперь рядом с ним появилась и космическая аллея.

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