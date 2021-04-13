.

В Орле привели в порядок входную группу детской поликлиники №2. Ремонт обошелся в 8 миллионов рублей.

Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Иван Залогин. В поликлинике обновили вход, холл, регистратуру, появилась навигация. Работу провели в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

- Был проведен ремонт входа в здание (ступенек, козырька, пандуса). Выполнены отделочные работы на первом этаже: отремонтирована регистратура, гардероб, заменены окна и двери, выполнены электромонтажные и сантехнические работы, приобретена новая мебель для холла, мониторы, отремонтированы лестничные проемы, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

Ранее в регионе отремонтировали вход детской поликлиники №3, Мценской районной больницы, завершается капремонт в детской поликлинике больницы Боткина.