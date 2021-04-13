Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 апреля 2021 15:30

Игорь Краличев покинул пост замглавы администрации Орла по финансам

Чиновник сложил полномочия 12 апреля
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий
Краличев Игорь Николаевич покинул пост заместителя главы города Орла

Краличев Игорь Николаевич покинул пост заместителя главы города Орла

С 13 апреля Игорь Краличев больше не работает в администрации Орла. Заместитель главы города по вопросы финансов и экономики написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, 12 апреля у Игоря Краличева был последний рабочий день. Кто займет вакантную должность пока неизвестно.

На должности заместителя главы города и начальника финансово-экономического управления Краличев находился с 6 марта 2018 года.

СПРАВОЧНО

Краличев Игорь Николаевич родился 12 августа 1969 года. Окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и управление в отраслях АПК» (1993 год), и Российскую академию управления Орловский филиал «ОРАГС» по специальности «менеджмент» (1996 год).

Ранее работал руководителем Государственной налоговой инспекции по Болховскому району, руководителем инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Орловскому району и руководителем межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Орловской области.

С 2012 года занимал пост начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Орловской области.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39