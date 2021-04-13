Игорь Краличев покинул пост замглавы администрации Орла по финансам

Краличев Игорь Николаевич покинул пост заместителя главы города Орла

С 13 апреля Игорь Краличев больше не работает в администрации Орла. Заместитель главы города по вопросы финансов и экономики написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла, 12 апреля у Игоря Краличева был последний рабочий день. Кто займет вакантную должность пока неизвестно.

На должности заместителя главы города и начальника финансово-экономического управления Краличев находился с 6 марта 2018 года.

СПРАВОЧНО

Краличев Игорь Николаевич родился 12 августа 1969 года. Окончил Орловский сельскохозяйственный институт по специальности «экономика и управление в отраслях АПК» (1993 год), и Российскую академию управления Орловский филиал «ОРАГС» по специальности «менеджмент» (1996 год).

Ранее работал руководителем Государственной налоговой инспекции по Болховскому району, руководителем инспекции Министерства РФ по налогам и сборам по Орловскому району и руководителем межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №1 по Орловской области.

С 2012 года занимал пост начальником межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №8 по Орловской области.

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