На 2-ой Курской улице в Орле уберут шесть гаражей Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается кампания по демонтажу самовольно построенных гаражей во дворах многоквартирных домов. На очереди оказалась сразу шесть гаражей в Железнодорожном районе города.

До 19 апреля 2021 года владельцам построек на 2-й Курской улице в районе дома №54 предстоит их убрать. В противном случае гаражи демонтирует подрядная организация в присутствии представителей полиции.

- Имущество будет описано и передано на хранение на МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» до востребования в течение 30 дней, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

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