В Орле силовики задержали нескольких дебоширов в барах

В Орле силовики задержали нескольких дебоширов
Фото: Архив "КП"
В Орле за пару дней силовики задержали нескольких дебоширов, разбуянившихся в барах и ресторанах города. В период с 10 по 12 апреля полиции передали троих хулиганов.
Все случаи дебоша произошли ночью, росгвардейцы приезжали по сигналу тревоги, поданной сотрудниками заведений общепита.
- Прецеденты случились в барах и ресторанах, расположенных в Заводском районе на улицах Васильевской, Поселковой и Кромском шоссе. Нарушители общественного порядка инициировали конфликтные ситуации, пытались применить физическую силу к окружающим и персоналу, - рассказала "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.
Теперь 38-летнему, 49-летнему и 32-летнему орловцам придется держать ответ перед законом.