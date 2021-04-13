В Орле силовики задержали нескольких дебоширов в барах

В Орле силовики задержали нескольких дебоширов Фото: Архив "КП"

В Орле за пару дней силовики задержали нескольких дебоширов, разбуянившихся в барах и ресторанах города. В период с 10 по 12 апреля полиции передали троих хулиганов.

Все случаи дебоша произошли ночью, росгвардейцы приезжали по сигналу тревоги, поданной сотрудниками заведений общепита.

- Прецеденты случились в барах и ресторанах, расположенных в Заводском районе на улицах Васильевской, Поселковой и Кромском шоссе. Нарушители общественного порядка инициировали конфликтные ситуации, пытались применить физическую силу к окружающим и персоналу, - рассказала "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Теперь 38-летнему, 49-летнему и 32-летнему орловцам придется держать ответ перед законом.