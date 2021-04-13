Орловцев попросили не ссыпать сухие листья в мусорные контейнеры Фото: Архив "КП"

В Орле и области активно идет весенняя уборка территорий. Однако при этом возникает ряд сопутствующих проблем – вывоз мусора. Администрация Орла обратилась к жителям города с просьбой делить мусор на фракции.

Управление городского хозяйства и транспорта отмечает, что складирование сухой листвы и обрезанных веток деревьев и кустарников в мусорные контейнеры усложняет процесс вывоза мусора.

Растительные отходы и крупногабаритный мусор просят оставлять возле контейнеров, а не закидывать в них.

- Убедительно просим при проведении уборочных работ делить мусор на несколько фракций: бытовые отходы — в мусорные контейнеры, растительные отходы — около них, - обращается к горожанам Администрация Орла.

У вас есть важная и интересная новость?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39