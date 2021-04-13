В Орле откроется фотовыставка с портретами женщин-фронтовичек Фото: Архив "КП"

4 мая в администрации города Орла откроется фотовыставка «Поклон вам низкий, женщины войны». Портреты четырнадцати женщин-фронтовичек сможет увидеть каждый: и в формате онлайн, и лично.

Как рассказали «КП» в пресс-служба городской администрации, из четырнадцати участниц Великой Отечественной войны, ставших героинями выставки, лишь одна дожила до сегодняшних дней.

Вместе с каждой фотографий на выставке будет представлено эссе о боевом и жизненном пути каждой женщины.

КОГДА? ГДЕ?

С 4 мая 2021

Фойе администрации города (Пролетарская гора, 1)

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