В Орле откроется фотовыставка с портретами женщин-фронтовичек
Фото: Архив "КП"
4 мая в администрации города Орла откроется фотовыставка «Поклон вам низкий, женщины войны». Портреты четырнадцати женщин-фронтовичек сможет увидеть каждый: и в формате онлайн, и лично.
Как рассказали «КП» в пресс-служба городской администрации, из четырнадцати участниц Великой Отечественной войны, ставших героинями выставки, лишь одна дожила до сегодняшних дней.
Вместе с каждой фотографий на выставке будет представлено эссе о боевом и жизненном пути каждой женщины.
КОГДА? ГДЕ?
С 4 мая 2021
Фойе администрации города (Пролетарская гора, 1)
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