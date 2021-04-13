Коронавирус в Орловской области на 13 апреля 2021: умерли четыре человека

Коронавирус в Орловской области на 13 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

Сегодня, 13 марта 2021, федеральный оперативный штаб обновил ежедневную информацию о ситуации с коронавирусом в регионах России. Согласно представленным данным, в Орловской области выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом.

В настоящее время на лечении находятся 2008 человек. Всего за весь период пандемии коронавирусом заразились 33 210 человек, из них 30 679 справились с болезнью и вылечились. Накануне из больниц выписались 78 жителей региона.

Однако количество смертельных исходов продолжает расти. Федеральный оперштаб подтвердил еще четыре смерти пациентов с коронавирусом. Таким образом, общее число смертей составило 523.

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