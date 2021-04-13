В Орле 13 апреля отключили воду, тепло и свет на нескольких улицах

На нескольких улицах сегодня отключили воду, тепло и свет Фото: Архив "КП"

В Орле 13 апреля жители нескольких многоэтажек в разных районах города остались без света, а также холодного и горячего водоснабжения и тепла. Рассказываем по каким адресам произошли отключения и когда ресурсы вернутся в квартиры орловцев.

О перебоях с ресурсами "КП" сообщили в пресс-службе администрации Орла.

Из-за замены задвижек, как сообщили в "Орелводоканале", до 16.00 13 апреля не будет холодной воды в следующих домах: улица Рощинская, 9, 11, 13, 15, 17, 17а, 19.

Электричество отключат с 14.00 до 17.00 13 апреля в домах №75 и №77 по Октябрьской улице.

До 16.00 горячую воду не будут подавать в дома по улице 6-й Орловской дивизии, 11-19. Отопление и горячее водоснабжение отключены по переулку Молодогвардейскому, дома № 6, 23, улице Латышских Стрелков, дома №1, 3, улице Комсомольская, 272-288, Авиационной 2 и 6, Бетонному переулку 3, 7, 9, 11, 13, 17, 2, 12, 18, а также в школе №28, расположенной на Латышских Стрелков, 105.