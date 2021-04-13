Трое ученых из Орла получат по 500 тысяч рублей на проведение исследований Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Трое молодых ученых из Орла стали победителями программы «УМНИК» – 2020. Теперь они получат гранты по 500 тысяч каждый от Фонда содействия инновациям для реализации своих проектов.

Среди победителей Дарья Чекмарева, представившая проект исследования в области медицины «Разработка программно-аппаратного комплекса прогнозирования эпилептических приступов».

Также грант получит Виктор Лисицкий и его проект на тему: «Разработка краниального ортеза с адаптивным регулированием интенсивности терапевтического воздействия».

Третий победитель - Михаил Апанайкин. Он займется разработкой технологии крахмальной капсулы.

- Конкурс инновационных проектов проводится ежегодно. Главное требование – идея должна обладать научной новизной, конкурентоспособностью и перспективой коммерциализации, - сообщает пресс-служба Правительства орловской области.

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