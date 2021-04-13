В Орловской области 31528 человек полностью прошли вакцинацию от коронавируса

Вакцинацию от коронавируса в Орловской области на 12 апреля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжается вакцинация от коронавируса. Оба этапа вакцинации в регионе прошли уже 31528 человек. Первую прививку успели сделать 45800 орловцев.

Такие данные представил губернатор Андрей Клычков в прямом эфире 12 апреля 2021 года. По его словам, сбоев в организации вакцинации нет. Накануне для желающих сделать прививку от коронавируса было свободно 10711 временных промежутков. Записаться можно на наиболее удобную дату и время.

- В область уже поступило 61319 доз комбинированной вакцины «Спутник V», в том числе новая партия вакцины в 3 тыс. доз, поступившая сегодня, - сообщил глава региона.

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