Как будут проходить школьные выпускные в Орловской области решат 15 апреля

Формат школьных выпускных в Орловской области могут определить 15 апреля 2021 Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 12 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков в прямом эфире поднял вопрос о школьных выпускных. До окончания учебного года осталось чуть больше месяца, но как это событие смогут отпраздновать выпускники пока неизвестно.

Глава региона пообещал, что ситуацию проведением выпускных в школах обсудят 15 апреля на заседании оперштаба. Тогда должен проясниться формат предстоящего школьного праздника. Напомним, в 2020 году он был дистанционный.

Правда, надежд на кардинального снятие ограничений по коронавирусу пока немного.

- Вряд ли у нас будет кардинальное снятие ограничений по коронавирусу, в том числе на майские праздники. Федеральный штаб по коронавирусу ограничил авиасообщение с рядом стран по причине ухудшения в них ситуации с COVID-19. Скорее всего мы будем проводить в дистанционном формате акцию «Бессмертный полк» и другие массовые мероприятия, но все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, - подчеркнул Андрей Клычков.