Под Орлом спасатели отбили у огня дом и сарай с животными Фото: Архив "КП"

В понедельник, 12 апреля, в деревне Нижнее Алябьево Мценского района произошел сильный пожар. Огонь охватил жилой дом и быстро распространялся на соседние здания.

Сигнал о возгорании поступил диспетчеру МЧС в 19:18 часов вечера. До деревни от ближайшей пожарно-спасательной части 28 километров. Спасти загоревшийся дом не удалось, он выгорел изнутри.

Однако сотрудники 10 ПСЧ Мценского района и подоспевшие на место добровольцы смогли отбить у огня рядом стоящий жилой дом и хозпостройки с животными. Возгорание было локализовано и устранено.

- Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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