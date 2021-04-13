На бульваре Космонавтов в Орле высадили липовую аллею. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В понедельник, 12 апреля, в День космонавтики в Северном районе Орла на бульваре Космонавтов появилась липовая аллея. 25 молодых саженцев высадили здесь в память о первом полете человека в космос. В 2021 году наша страна отмечает 60-летие открытия космической эры.

В акции приняли участие первые лица области и города, а также волонтеры и участники общественных организаций.

Бульвар космонавтов в Орле

- Я рад тому, что, несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, нам удается пусть и в несколько усеченном, новом формате, но все-таки провести акции в память о достижениях Юрия Алексеевича Гагарина, Советского Союза, нашей страны в целом в освоении космоса, - отметил губернатор Андрей Клычков.

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