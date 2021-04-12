Фирму строившую детсад на Планерной в Орле внесли в черный список

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле в черный список внесли фирму, занимавшуюся строительством детского сада на улице Планерной и не справившуюся со своими обязанностями. Подрядную организацию также оштрафуют на 855 тысяч рублей.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

- Подрядчик включен в перечень недобросовестных поставщиков. Такое решение одобрило УФАС России по Орловской области, - гласит сообщение на официальном сайте мэрии.

Детский садик возводили строители ООО "АгроСтройМонтаж", контракт в одностороннем порядке администрация с этой организацией расторгла в марте 2021. Теперь здание-недострой вновь выставят на торги. Ориентировочно, состоятся они к маю.