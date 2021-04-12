С 1 июня в Орле откроются пришкольные лагеря Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле с 1 июня 2021 откроются пришкольные лагеря. Планируется, что в этом году в них отдохнет больше тысячи юных горожан.

При школах областной столицы будет функционировать 43 детских лагеря с дневным пребыванием, смена составит 21 день. Кормить детей будут три раза в день - завтраком, обедом и ужином.

- В число будущих воспитанников пришкольных лагерей войдут 1 200 обучающихся из 32 профильных отрядов спортивного и художественно-эстетического направлений муниципальных учреждений дополнительного образования, - рассказали в пресс-службе мэрии Орла.