Организаторы подпольных казино в Орле и Мценске пойдут под суд

В Орле перед судом предстанут организаторы незаконных азартных игр Фото: Архив "КП"

В Орловской области под суд пойдут четверо организаторов подпольных казино в городе Орле и Мценске. Объем уголовного дела о незаконном игорном бизнесе за время расследования достиг 20 томов.

Подпольные игорные залы, как удалось установить следователям, функционировали с октября 2018 по апрель 2020 года. Их устроили четверо жителей Орла, подыскав подходящие помещения в областном и районном центрах. При этом использовались автоматы, на которые фигуранты сами установили программное обеспечение, позволяющее играть. Но бизнес вне игорной зоны был рассекречен.К сегодняшнему дню расследование завершено.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.