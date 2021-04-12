Прокуратура Орла проверит строительство физкультурного комплекса по нацпроекту

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Орловская прокуратура проверит строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в детском лагере "Ветерок". Объект возводили по национальному проекту, акты приемки были подписаны в 2020 году, однако строительство по сей день не завершено.

На объекте сегодня, 12 апреля, побывал прокурор области Владислав Малкин вместе с первым зампредом правительства области Игорем Тиньковым, чиновниками, возглавляющими профильные структуры в обладминистрации Алексеем Субботиным и Алексеем Берестовым, а также с главой "Орелгосзаказчика" Алексеем Васильевым. Дело в том, что в декабре 2020 года сотрудники "Орелгосзаказчика" подписали документы о приемке работ. В них говорилось, что физкультурный комплекс полностью готов. По факту работа выполнена на 90%. Подрядчиком выступало ООО «Регион Спорт Строй».

- Объект до настоящего времени в эксплуатацию не введен, разрешительные документы на ввод объекта в эксплуатацию не утверждены. По результатам выезда главой регионального надзорного ведомства даны отдельные поручения, назначены проверки, - рассказала "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.