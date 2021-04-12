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Происшествия12 апреля 2021 16:21

В ДТП с автобусом и легковушкой в центре Орла пострадал один человек

Пассажир "ПАЗа" госпитализирован с травмами
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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В столкновении маршрутки и легковушки есть один пострадавший

В столкновении маршрутки и легковушки есть один пострадавший

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орле сегодня днем, 12 апреля, столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль. В полиции озвучили подробности аварии: есть пострадавший.

Авария произошла в районе пересечения улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина. Автобус марки "ПАЗ", следовавший по девятому маршруту, въехал в зад автомобилю "Лада Калина". За рулем маршрутки был водитель 35 лет, "Ладой" управлял 56-летний мужчина. Удар был достаточно сильный, один из пассажиров "ПАЗа" очутился на больничной койке.

- В результате ДТП пассажир транспортного средства "ПАЗ", гражданин 42 лет, получил телесные повреждения. Госпитализирован, - сообщили корреспонденту "Комсомолки" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ДТПДТП в Орле и области 2021