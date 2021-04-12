В Орловской области паводок освободил все затопленные мосты

Проезд свободен Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области все ранее затопленные паводком низководные мосты освободились от воды. На выходных река Ливенка вернулась в русло, последняя подтопленная переправа свободна для проезда.

В 2021 году весенний разлив рек понес за собой подтопление нескольких мостов в разных районах региона: Орловском, Мценском, Ливенском и других. Из-за паводка было нарушено сообщение между населенными пунктами, местным жителям добираться в нужные места приходилось в объезд. При этом о том, что половодье отступило, пока еще говорить рано.

- Весеннее половодье на реках Орловской области продолжается. В ближайшие сутки прогнозируется дальнейшее колебание уровней воды в реках региона, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В МЧС и местных администрациях ситуацию держат на контроле, если мосты вновь подтопит, их готовы перекрыть.