В Орле и области экзамены будут сдавать почти 10 тысяч выпускников

В Орловской области ГИА и ЕГЭ будет сдавать почти 10 тысяч школьников Фото: Архив "КП"

В Орловской области в 2021 году выпускные экзамены в школах будут сдавать почти 10 тысяч человек. Две трети - это девятиклассники, треть - выпускники одиннадцатых классов.

В общей сложности проверить свои знания предстоит 9963 выпускникам, это 6700 учеников 9 классов и больше 3000 выпускников 11 классов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Татьяну Крымову, главу регионального департамента образования. Комиссии уже сформированы. Выпускников ждут тренировочные экзамены, консультации и другие подготовительные мероприятия.

- В этом году изменилось условие получения аттестата и у одиннадцатиклассников. Для выпускников, планирующих в 2021 году поступление в высшее учебное заведение, основанием для выдачи аттестата является успешная сдача ЕГЭ только по русскому языку. Одиннадцатиклассникам, не планирующим поступление в вуз, необходимо успешно сдать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике, - сообщает пресс-служба областного Правительства.