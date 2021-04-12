В Орловской области пройдут сезонные учения по ликвидации ЧС. Фото: региональное ГУ МЧС России

С 13 по 15 апреля 2021 года в Орловской области будут проходить командно-штабные учения по ликвидации сезонных ЧС.

Вначале спасатели вместе с представителями власти, профильных ведомств и организаций будут отрабатываться действия по ликвидации последствий паводка. Затем - природных пожаров, распространяющихся на населенные пункты.

В зону условных ЧС планируется выдвинуть спасательные подразделения и подвижные пункты управления. Спасатели и пожарные будут оказывать помощь условно пострадавшим гражданам и устранять нарушения в системах жизнеобеспечения.

- Командно-штабное учение МЧС России направлены на снижение рисков возникновения ЧС и уменьшение количества людей, пострадавших в них, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

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