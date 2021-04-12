Орел может получить патент на бренд «Литературная столица России». Фото: пресс-служба Орловского облсовета

В минувшую пятницу, 9 апреля, в Орловском краеведческом музее прошел круглый стол представителей туристической индустрии региона. В центре внимания оказались перспективы туризма на Орловщине.

Региональные власти попытаются получить патент на бренд «Литературная столица России». Управление культуры и архивного дела подало заявку в Роспатент на товарный знак.

Кроме того, было заключено соглашение о продвижении в Орловской области национального туристского проекта «Императорский маршрут». В его рамках краеведческий музей разработал план выставок, посвященных представителям Дома Романовых на Орловщине и Черниговскому полку.

Отдельный вопрос – финансирование туристических проектов. По данным Правительства Орловской области, участники существующего в регионе с сентября 2016 года Туристского кластера получили на реализацию своих проектов 16 миллионов рублей из федерального бюджета.

СПРАВОЧНО

По информации облсовета, в Орловской области в настоящее время работают 11 туроператорских компаний, 139 турагентств и 13 музеев.

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