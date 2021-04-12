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Происшествия12 апреля 2021 13:19

В центре Орла маршрутный автобус столкнулся с легковушкой

ДТП случилось на пересечении улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Советском районе

Маршрутный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Советском районе

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Орле маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем. ДТП случилось в обеденное время 12 апреля на пересечении улиц Тургенева и Салтыкова-Щедрина.

Судя по фото с места аварии, предоставленных "Комсомолке" очевидцами происшествия, автобус марки "ПАЗ" следовал по маршруту №9. Впереди попутно ехала отечественная легковушка "Лада". Что стало причиной аварии еще предстоит установить специалистам, однако видно: автобус протаранил автомобиль сзади.

Автобус и легковушка не разъехались на перекрестке Тургенева и Салтыкова-Щедрина

Фото: Наталья Меркулова

На месте происшествия работают специальные службы - МЧС, медики, полиция. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Столкновение было достаточно сильным, легковое авто получило серьезные повреждения

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Позже в полиции сообщили, что в аварии есть один пострадавший. Мужчина-пассажир "ПАза" очутился на больничной койке.

ДТПДТП в Орле и области 2021