В Заводском и Советском районах Орла 12 апреля отключили горячую воду

В Орле 12 апреля жители двух районов остались без горячей воды Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле 12 апреля отключили горячую воду в многоквартирных домах по нескольким улицам. Отключение это плановое, публикуем список адресов, попавших в зону временного перебоя с ресурсом.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла со ссылкой на диспетчера ООО «Газпром теплоэнерго Орел», отключили горячее водоснабжение в следующих домах Советского района: Набережная Дубровинского дома №92-96, улица Революции дома №7-11, улица Степана Разина, 14, улица Советская дома № 30, 41, 43, 51.

В Заводском районе без горячего водоснабжения остались жильцы квартир в домах по улице Комсомольской, №183, 191, 193, 227, 229, 229а, 231, 340-372 (четная сторона), в переулках Ботаническом, 4, 6, 27, 29, Шпагатном, 50, 61, 77, 79 и Карачевском, 5, 6, 7, 9, 10б, 11, а также по улице Планерной, 31, 33, 35.

Это отключение запланированное. Горячая вода должна вернуться в трубы после 16.00.