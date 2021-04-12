Орловская область получит 18,6 миллиарда рублей на медицину, дороги и образование Фото: Архив "КП"

Сегодня, 12 апреля, на совещании в администрации Орловской области обсуждали финансовую поддержку региона из федерального центра. В 2021 году области должны выделить 18,6 миллиарда рублей, из них 3 миллиарда рублей в регион уже поступили.

Средства должны направить на реконструкцию дороги «Орел-Ефремов», Красного моста и моста через реку Сосна. Также часть денег пойдет на строительство трех детских садов, двух школ, детской поликлиники в Ливнах и капитальном ремонте Ливенской ЦРБ, поликлиники в Орле и пяти детских школ искусств.

Отдельная статья расходов - модернизация спортивной инфраструктуры в Орле, создание детского технопарка «Кванториум» и создание центра цифрового образовании детей «IТ-Куб».

- На реализацию нацпроектов с начала 2021 года выделено 391,2 млн рублей, из них на нацпроект «Демография» - 319,3 млн рублей, на «Образование» − 29,2 млн рублей, «Жилье и городская среда» − 8,8 млн рублей, «Экология» − 2,8 млн рублей, «Культура» − 4,4 млн рублей и «Малое и среднее предпринимательство» - 26,7 млн рублей, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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