Коронавирус в Орле на 12 апреля 2021: заболело 58 человек, 1 умер

В Орловской области за сутки 58 человек заболели коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Орле и области за последние сутки еще 58 человек заболели коронавирусом. Такие данные на 12 апреля 2021 представил федеральный оперштаб.

Общее число заразившихся коронавирусом орловцев за все время пандемии составляет к сегодняшнему дню 33 153. На лечении в данный момент времени находится 2 033 орловца, у всех лабораторно подтвержден диагноз COVID-19.

Выздоровело за последний день еще 76 человек, всего смогли излечиться от коронавируса 30 601 житель Орловской области.

Вновь оперативный штаб сообщает о смертельном случае, умер еще один человек перебалевавший коронавирусом. За пандемию в Орле и области скончалось 519 пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция.

В целом заболеваемость в регионе идет на спад. Если месяц назад, в середине марта, суточное число заболевших превышало 70 человек, к середине апреля регистрируется меньше 60 заразившихся за сутки. Согласно данным федерального оперштаба, коэффициент распространения коронавируса в Орловской области на 12 апреля 0,94, число новых случаев заражения на 100 тысяч человек населения - 4436,7, число смертельных случаев на 100 тысяч жителей - 69,5. При этом в целом по России коэффициент распространения ковида - 1,03, заражений на 100 тысяч населения - 3124,5, а смертей на 100 тысяч населения - 69,0.