В Орловской области начался весенний сев

Аграрный сезон в Орловской области набирает обороты Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области начался новый аграрный, на полях уже идет весенний сев. Засевать площади начали хозяйства в Малоархангельском и Глазуновском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на департамент сельского хозяйства. К 12 апреля засеяно 110 гектар земли. Помимо работ по посеву, земледельцы также ведут подкормку растений - озимых зерновых культур и многолетников.

- Подкормка озимых зерновых проведена на площади 162,9 тыс. га (36% от плана), вторая подкормка – на площади 60 га. Подкормка многолетних трав проведена на площади 17,6 тыс. га (39,5% от плана), - сообщает пресс-служба регионального Правительства.